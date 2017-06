Kies een standpunt in South Park: The Fractured but Whole Nathan (Noppie2000) 12-06-2017 22:50 print

Tijdens haar E3-persconferentie heeft Ubisoft een nieuwe trailer en andere beelden vrijgegeven van South Park: The Fractured but Whole. De game lanceert op 17 oktober dit jaar.

Bekijk de trailer en gameplay hieronder. In het filmpje volg je The New Kid en Captain Diabetes door de Peppermint Hippo Strip Club, waar je meer informatie tracht te krijgen over de vermiste katten en het gevaar voor South Park. Het duurt ruim tien minuten, dus er is genoeg te zien.