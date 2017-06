De 35-jarige man die vorige maand zijn drie kinderen ontvoerde vanuit het huis van de moeder in Enschede en meenam naar Hongarije, is uitgeleverd aan Nederland. De man van Syrische afkomst wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, laat het Openbaar Ministerie maandag weten. De rechter-commissaris beslist of de man vast blijft zitten.

De man nam zijn kinderen van twee, vier en vijf jaar op 19 mei zonder toestemming van de moeder mee uit hun woning in de Veenstraat in Enschede. Hij was daar op bezoek. Twee weken later werd hij gezien in een trein bij de grens tussen Hongarije en Roemenië. Hij is daar door de Hongaarse politie tijdens een reguliere controle aangehouden.



Ontvoerder Enschedese kinderen uitgeleverd (Foto: ANP)