Burgemeester Hans Martijn Ostendorp verlaat zijn gemeente Bunnik om in september algemeen directeur bij profvoetbalclub De Graafschap te worden. De Graafschap komt uit in de Jupiler League.

Ostendorp (Dinxperlo, 1969) is sinds 2009 burgemeester van Bunnik (bij Utrecht). In 2015 is hij herbenoemd. De burgervader zegt de gemeente met pijn in het hart te verlaten. "Maar de kans om het boegbeeld te worden van mijn geliefde voetbalclub komt maar één keer in het leven voorbij. Daarom had ik het gevoel niet te kunnen weigeren", laat hij weten op de website van Bunnik.

De Achterhoek kampt met een terugloop van de bevolking en verschraling van de voorzieningen, schrijft Ostendorp verder. "Ik denk dat De Graafschap een belangrijke rol kan spelen in het verder versterken van de sociale samenhang in de regio en dat zij de Achterhoek nadrukkelijker positief op de kaart kan zetten. Ik herken me in de kernwaarden van de club: 'D'RAN, trots, eerlijk, samen, genieten. Die zullen voor mij leidend zijn bij mijn werk in Doetinchem."

Burgemeester Bunnik baas bij De Graafschap (Foto: ANP)