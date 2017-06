Gesprekken tussen DUP en Tories 'positief' Redactie 12-06-2017 19:59 print

De gesprekken tussen de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) en de Conservatieve partij van de Britse premier Theresa May zijn tot dusver positief geweest. Ze duren nog voort. Dat heeft DUP-leider Arlene Foster maandag gezegd.

De Britse Tories hebben de gedoogsteun nodig van de unionisten, met tien afgevaardigden vertegenwoordigd in het Lagerhuis, om een werkbare meerderheid te krijgen in het parlement. De regeringsleider gokte op verkiezingswinst vorige week maar kwam bedrogen uit.

Foster gaat maandagavond naar Londen om verder te praten. Ze wilde niet verklappen wat de christelijk-conservatieve DUP in ruil wil voor de hulp aan May. Deze moet in afwachting van het resultaat haar 'Queen's Speech', de openingsrede waarin ze de plannen van het nieuwe kabinet uiteenzet, uitstellen. "Het moge duidelijk zijn dat we de laatste details van de speech pas kunnen goedkeuren als de deal er ligt", zei de ervaren minister Damian Green.



