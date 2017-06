Bijna derde van wereldbevolking te zwaar murp 12-06-2017 18:21 print

In 2015 waren ongeveer 2,2 miljard mensen, bijna een derde van de wereldbevolking, te zwaar. Hun body-mass index (BMI, lichaamsgewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters) was 25 of meer. Van hen kregen meer dan 600 miljoen volwassen en bijna 108 miljoen kinderen (2-19 jaar) de diagnose obesitas. Hun BMI was meer dan 30. In zeventig landen, waaronder Nederland, is dat meer dan een verdubbeling in vergelijking met 1980.

Dat blijkt uit een rapport dat het New England Journal of Medicine maandag publiceerde. De wetenschappers analyseerden de beschikbare data van 68,5 miljoen personen in 195 landen en constateerden een gestage toename van obesitas, die voorlopig niet ten einde is. In veel landen neemt het probleem onder de jeugdigen bovendien sneller toe dan onder ouderen.



