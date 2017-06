Philipsen te snel voor Jakobsen in Giro d'Italia U23 H.Vviv 12-06-2017 18:20 print

Jasper Philipsen heeft de vierde etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De 19-jarige Belg was na 155 kilometer te snel voor de Nederlands kampioen belofte Fabio Jakobsen. Alexandr Riabushenko, de winnaar van de tweede etappe werd derde.

In de vroege vlucht zouden drie renners zitten. De drie werden in de finale teruggepakt door het peloton, waarna Philipsen van het BMC Development de snelste was van het peloton. Ploegmaat Pavel Sivakov blijft leider in het algemeen klassement. De Rus heeft een voorsprong van twee seconden op Mark Padum.