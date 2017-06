Duitsland heeft maandag in verband met de aanstaande G20-top in Hamburg tijdelijk weer grenscontroles ingevoerd. De maatregel is genomen om te voorkomen dat mogelijke geweldplegers het land binnenkomen, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De grenscontroles zijn met de buurlanden en de Europese Commissie afgestemd. Ze duren tot 11 juli, afhankelijk van de situatie, en zijn "flexibel in tijd en ruimte", aldus het ministerie. In de Schengenzone zijn controles aan de binnengrenzen in principe afgeschaft, maar bij grote evenementen kunnen uitzonderingen worden gemaakt.

De top van de G20 heeft op 7 en 8 juli plaats. Rond de bijeenkomst worden strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Verwacht wordt dat meer dan 100.000 mensen op 8 juli tegen de conferentie komen demonstreren.



Tijdelijke grenscontroles Duitsland (Foto: ANP)