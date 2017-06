'IS-leider Al-Baghdadi weer gedood'

Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat, is weer eens overleden. De beste man lijkt over een flinke portie reïncarnatievermogen te beschikken, want het is bepaald niet de eerste keer dat hij doodverklaard is - niet geheel verrassend bleek dat steeds valse hoop voor de bijzonder talrijke vijanden van de terroristen.

Zaterdag kreeg het Syrische Raqqa, de zogenaamde hoofdstad van de zogenaamde staat, het zwaar te verduren met bombardementen en artillerievuur. De nieuwstak van de terroristen, Amaq, gooide beelden online waar een grote ravage te zien was in de stad. Volgens berichten in Syrische staatsmedia zou Al-Baghdadi bij de zware beschietingen om het leven zijn gekomen.

Al-Baghdadi werd overigens al eens bijna opgepakt. In 2013 kwamen Iraakse elitetroepen enkele minuten te laat aan in zijn verblijfplaats in het noorden van Baghdad, waar hij wapens, documenten en IS-vlaggen achterliet toen hij met spoed moest vluchten. Niet veel later begon de groei van zijn kalifaat.

Of de nieuwste berichten over Al-Baghdadi's dood wel kloppen lijkt twijfelachtig, maar als hij dit keer toch echt zijn laatste adem uitgeblazen heeft lijkt IS wel een probleem te hebben. De terroristen zijn onder meer in Mosul en Raqqa in felle gevechten verwikkeld, verliezen alsmaar terrein en kunnen het zich vermoedelijk niet veroorloven om hun 'kalief' kwijt te raken.