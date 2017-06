Bethesda maakt game-modden nog makkelijker

Uitgever Bethesda wil het beheren van mods en items nog makkelijker maken met Creation Club. Dit nieuwe platform heeft de uitgever bekendgemaakt tijdens haar E3-persconferentie.

Creation Club bevat nieuwe items, vaardigheden en gameplay die door Bethesda Games Studios en derde partijen zijn gemaakt, waaronder gerenomeerde modders. Je savegames zijn veilig, want alle spullen in de Club zijn volledig ondersteund door Bethesda. Tot nu toe zijn alleen mods voor Fallout 4 en The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition beschikbaar.

Creation Club komt deze zomer naar PlayStation 4, Xbox One en pc.