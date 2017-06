Amber Rose ruziet over naaktfoto BasOne 12-06-2017 06:21 print

Amber Rose en presentator Piers Morgan hadden dit weekend geen goed woord voor elkaar over op Twitter. De twee ruzieden nadar Piers commentaar had geleverd op een naaktfoto die Amber plaatste op Instagram.

Het model postte het kiekje ter promotie van haar Slutwalk, een protestevenement waar vrouwen onder meer duidelijk willen maken dat gewaagde kleding geen reden is om slachtoffers van seksueel geweld zelf de schuld te geven van wat hen is overkomen. De beweging ontstond nadat een politie-agent in Canada tijdens een bijeenkomst op een universiteit suggereerde dat vrouwen er niet "sletterig" bij moesten lopen als ze verkrachtingen wilden voorkomen.

Op de foto die Amber dit weekend plaatste, was haar onderlichaam naakt. Piers reageerde daar negatief op, waarop Amber hem uitmaakte voor vrouwenhater. De Brit antwoordde dat "het geen vrouwenhaat is om te denken dat naaktfoto's plaatsen in naam van feminisme niet meer is dan zielig aandachttrekkerij." De twee ruzieden daarna nog een tijdje verder, waarna ze het alletwee opgaven.

De foto van Amber werd overigens verwijderd door Instagram. Ook daar reageerde Amber boos op, alhoewel ze op Twitter meldde dat iedereen de foto toch al had gekopieerd en zij daarmee haar doel bereikt had. Op Twitter is het plaatje tot op heden nog wel te zien.



Amber Rose ruziet over naaktfoto (Foto: BuzzE)