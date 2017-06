Melania Trump en zoon naar Witte Huis BasOne 12-06-2017 06:16 print

De Amerikaanse First Lady Melania Trump is samen met zoon Barron naar het Witte Huis in Washington verhuisd. Dat meldt ze zelf op Twitter.

Ze heeft een foto met uitzicht vanaf het Witte Huis gepost, met een tekst over de verhuisdag.

Donald Trump woont al sinds hij verkozen is als president van de VS in Washington, maar zijn vrouw en zoon woonden nog altijd in de Trump Tower in New York, zodat zoon Barron zijn schooljaar daar kon afmaken.



Melania Trump en zoon naar Witte Huis (Foto: ANP)