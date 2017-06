[E3] Liveblog Bethesda

Vanochtend begint de Bethesda persconferentie om de E3 voor de uitgever in te luiden. Een nieuwe Wolfenstein, The Evil Within 2, er zijn allerlei geruchten en lekken. We gaan het dit komende uur zien. Je kunt hieronder de laatste updates lezen.

6:41 Zelf zeker geinteresseerd in The Evil Within 2, wat is jullie must-have van de persconferentie?

6:40 En dat was het dan. Veertig minuten met weinig gepraat en veel "laat maar wat zien". Helaas geen verrassingen want alles was al gelekt, maar dat is tegenwoordig bijna standaard te noemen.

6:39 Natuurlijk zijn er in de loop van E3 streams om meer details te horen en te zien.

6:38 Voor mensen die er zijn: je kunt er hands-on met allerlei games die we net hebben gezien. Voor al die anderen: dikke pech. Hopelijk is er op gamescom ook wat te doen, dat is wat dichterbij voor ons allen.

6:37 Wolfenstein: The New Colossus komt 27 oktober uit

6:36 Gelukkig zien we nu vooral veel knallen. We zijn blijkbaar in New Orleans, dus we horen weer swingende muziek tijdens het schieten

6:34 We zien een raar stel verzetstrijders. Waaronder een dame met afro-kapsel, een dude met een robotarm en een of andere Brit met net baardje

6:33 William heeft een schild dat ie om zijn hoofd kan opgooien. Awkward

6:32 Een nazi die een frisdrank bestelt in een bar, t'is wat

6:31 We zien nu ingame beelden met William "B.J." Blazkowicz, kortom, het is Wolfenstein

6:30 Dode nazi's op de vloer ook

6:29 Maar het 'robothondje' met hakenkruizen doet toch anders vermoeden

6:29 Nog een game te gaan. We gokken op Wolfenstein, eigenlijk. Maar de intro doet het niet vermoeden. Meer Heidi: The Game

6:28 The Evil Within 2 komt vrijdag 13 oktober uit

6:25 Het ziet er weer erg awkward uit, maar dat verwachten we ook van de bedenker Shinji Mikami

6:24 Lekker horror'en om je gestorven dochtertje uh, ja wat eigenlijk

6:24 En we zien The Evil Within 2

6:23 We gaan nieuwe games zien van studio's die al een tijdje stil zijn

6:21 Quake Champions is al een aangekondigde game, maar nu laten ze meer zien over eSports

6:20 Arkane Studios heeft het er maar druk mee. Death of the Outsider heet de uitbreiding

6:19 En hoppa, we gaan meteen door met Dishonored.

6:18 Zolang we maar onderweg kunnen gamen is het prima natuurlijk.

6:17 En over Skyrim gesporken, Skyrim voor Nintendo Switch wordt nu getoond. Verrassend, dat hadden we echt niet verwacht. </sarcasm>

6:16 Ook komt er een uitbreiding Heroe of Skyrim voor Legends.

6:14 The Elder Scrolls: Legends, het kaartspel, is aan de beurt. Het krijgt Chaos, Dark Brotherhood content en meer deze maand.

6:13 Bethesda kondigt Creation Club aan voor Fallout 4 en Elder Scrolls: V: Skyrim. Dit is voor mods die graag nieuwe items en monsters wil maken

6:10 The Elder Scrolls Online: Morrowind wordt nu getoond. We zullen ze maar niet vertellen dat het al uit is.

6:08 Fallout VR is er natuurlijk ook

6:07 En zoals verwacht is Doom VFR een dingetje

6:06 VR-gametijd. Er komen twee games uit

6:05 Eerst een terugblik van wat uit is, want dat hoort erbij

6:05 Hij geeft aan dat hij voor elke gameplatform wel wat te zien zal zijn, inclusief tablets, Switch, Xbox en PlayStation.

6:04 Pete Hines start de show

6:03 De show heet Bethesdaland. Disney-muziekjes en alles.

6:00 en we zijn van start met een wel erg Amerikaans intro en The American Dream

5:59 Even wachten