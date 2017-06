Bandai Namco kondigt Dragon Ball Fighter Z aan Pheno 12-06-2017 00:09 print

Kamehameha!!!!!! Tijdens de Microsoft persconferentie kwam Goku en co langs schreeuwen in de aankondigingstrailer van Dragon Ball Fighter Z.

In de game speel je drie-tegen-drie in tagteams. Heel veel meer werd er niet gezegd, maar we zien dat ze dit keer voor 2D-gevechten hebben gekozen. Natuurlijk wel met 3D-effecten.

Dragon Ball Fighter Z komt begin 2018 uit. Zeker op Xbox One, maar PlayStation 4 zal waarschijnlijk daar ook bij horen, gezien we geen "exclusive" van te voren hebben gehoord.