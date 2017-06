Sea of Thieves heeft diepe gronden PoeHao 12-06-2017 00:09 print

Je kunt meer dan je denkt in MMORPG Sea of Thieves. Behalve het gewone piratenwerk, zoals boten overvallen, ga je ook schatten zoeken. Cryptische aanwijzingen, een schop en een kompas zijn je instrumenten. Hopelijk zijn je zeemakkers betrouwbaar genoeg om je niet in je rug te schieten. Mocht je al deze gevaren overleven, let dan ook op dat je niet in het water valt: de haaien hebben altijd honger. Sea of Thieves wordt een Xbox Play Anywhere-titel, dus je koopt ‘m voor één platform en kan op beide spelen.