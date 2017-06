Futuristische sci-fi-thriller The Last Night onthuld voor Xbox One en pc Wouter (2dope) 12-06-2017 00:02 print

De ziel van een cinematische platformer en het hart van een sci-fi-thriller, zo wordt The Last Night omschreven. De game speelt zich af in een 'post-cyberpunk' setting, met een opvallende visuele stijl.

In de game speel je Charlie, een low-life die moeite heeft om zich aan te passen in het technologisch geavanceerde milieu. In de dystopische samenleving is creativiteit bijna uitgestorven, en draait de de maatschappij grotendeels op kunstmatige intelligentie. Bekijk de onthullingstrailer van The Last Night hieronder. De game is aangekondigd voor Xbox One en pc.