Australische en Amerikaanse juniorenkampioenen Roland Garros

12-06-2017

Tussen al het geweld van de Jelena Ostapenko's en Rafael Nadal's door, werd op Roland Garros uiteraard ook weer gespeeld in de juniorentoernooien. Eén Nederlander schopte het tot een hoofdtoernooi, maar Ryan Nijboer werd in het jongensdubbelspel vroegtijdig uitgeschakeld.

In het jongensenkelspel stond een in Oostenrijk geboren Spanjaard met een Duitse vader en Russische moeder in de finale: Nicola Kuhn. Hij schakelde de nummer één van de wereldranglijst bij de junioren, de Serviër Miomir Kecmanovic, in de halve finales uit. De Australiër Alexei Popyrin, als derde geplaatst, sloeg zich via de Spanjaard Alejandro Fokina naar de finale. In die eindstrijd was Popyrin op de doorslaggevende momenten de sterkste. Kuhn liet mooi tennis zien, maar de slagen van Popyrin leverden meer op, en uiteindelijk ook de titel: 7-6 (5), 6-3.

Kuhn had later nog een kans op een titel en wel in het jongensdubbelspel, waar hij samen met Australian Open-juniorenkampioen Zsombor Piros uit Hongarije in de finale stond. De twee, die in de kwartfinales van Nijboer en zijn Amerikaanse kompaan Alexandre Rotseart wonnen, namen het op tegen de Amerikanen Vasil Kirkov en Danny Thomas en dat leverde een relatief makkelijke zege op: 6-4, 6-4.

In het meisjesenkelspel maakte een pas net 15-jarige Amerikaanse grote indruk. Whitney Osuigwe sloeg zich naar de finale en daarin stond ze tegenover de twee jaar oudere landgenote Claire Liu. Het werd een spannende wedstrijd, maar in de derde set gaven de loeiharde forehands van de zeer getalenteerde Osuigwe de doorslag: 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Het meisjesdubbelspel was de minst interessante van de finales, want van enige spanning was nauwelijks sprake. Bianca Andreescu en Carson Branstine uit Canada waren als eerste geplaatst, mede doordat ze eerder al de Australian Open-titel wonnen. Ze maakten hun status volledig waar en in de finale moesten de Russinnen Olesya Pervushina en Anastasia Potapova eraan geloven: 6-1, 6-3.