Darwin Awards in The Darwin Project Pheno 11-06-2017

Microsoft heeft de exclusieve The Darwin Project aangekondigd tijdens hun E3-persconferentie. Het is een battle royal game, waarin je in een gebied elkaar moet uitmoorden totdat er een persoon overblijft.

Het spel daagt spelers uit om te overleven in de kou, en tot de dood te vechten in deze sneeuwrijke omgeving. Niet alleen je tegenstanders zijn gevaarlijk, de omgeving ook.

De game heeft ook een Show Director modus, waarin je als de regisseur van de show de spelers bezig ziet. Je kunt ze met commando's spelers helpen, of juist tegenwerken. Zo kan de underdog opeens een kans krijgen alsnog te winnen.

The Darwin Project komt uit op WIndows 10 en Xbox One.