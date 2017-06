Na een veelbelovende start ging het voor Max Verstappen tijdens de Grote prijs van Canada opnieuw mis. Na tien ronden lag onze landgenoot, nadat hij vanaf plek vijf startte, knap tweede achter Lewis Hamilton. Vervolgens stopte een accu van het hybridesysteem in zijn auto ermee en dit betekende einde race voor Verstappen.

"Dit is gewoon helemaal ruk, echt!", aldus een gefrustreerde en teleurgestelde Verstappen tegenover de camera's van Ziggo Sport. "Alles viel uit, ik kon niks meer. Dat is enorm balen als je net tweede ligt. De start was juist super, de beste ooit van Red Bulll! Maar uiteindelijk heb ik nog steeds niks en dat is enorm klote."

Verstappen was ervan overtuigd dat hij na zijn superstart het podium kon halen. Hij was in de openingsfase sneler dan de Mercedes van Valtteri Bottas, die uiteindelijk tweede werd. "Het maakt me nu allemaal niet meer zoveel uit. Het hele seizoen gaat gewoon al ruk met alles. We gaan het wel zien verder", aldus onze landgenoot.