F1: Uitslag Grand Prix van Canada 11-06-2017

Mercedes was soeverein in de Grand Prix van Canada. Lewis Hamilton heeft de race op zijn naam weten te schrijven met Valtteri Bottas op de tweede plaats. Ricciardo werd derde, terwijl zijn teamgenoot en onze landgenoot na een goede start snel moest toekijken door alweer een probleem met zijn auto.

Bij de start was Verstappen goed bij de les, hij klom meteen op naar de tweede plaats. Vettel verloor daardoor 2 plaatsen. Daarachter was er ook een fikse crash. Carlos Sainz spinde doordat hij werd geraakt door Romain Grosjean en nam Felipe Massa mee. Dit bracht gelijk de safety car naar buiten.

Bij de herstart probeerde Max zelfs de leiding over te nemen van Hamilton, maar hij had geen succes. Tegelijkertijd hadden de Ferrari’s problemen. Vettel zijn voorvleugel ging kapot en Kimi Raikkonen maakte een grote fout waardoor hij een plek verloor en dat terwijl hij al de achterste was van de grote drie teams Mercedes, Ferrari en Red Bull. Vettel moest zodoende de pits in, waardoor hij naar een achttiende plaats terugviel. Na zes ronden lag Hamilton aan de leiding, voor Verstappen, Bottas en Ricciardo, die tijdens de start uit de problemen bleef.

Het begon heel aardig voor Red Bull, maar in ronde 11 ging het voor Verstappen mis. Zijn auto besloot op te houden met werken. Zodoende stond de Nederlander weer met lege handen. Achter de virtual safety car schoven Bottas en Ricciardo zo een plek op, terwijl Sergio Perez knap op was geklommen naar de vierde plaats. Ook McLaren stond er intussen vrij aardig voor, Fernando Alonso was opgeklommen naar plaats acht.

Red Bull en Ferrari waren de eerste teams die stopten voor banden in de top. Daniel Ricciardo bleef voor Kimi Raikkonen na deze stop. Perez stopte een ronde nadat Ricciardo stopte, maar kwam de Red Bull net niet voorbij. Hij bleef wel voor Raikkonen. Vettel was intussen ook alweer opgeklommen naar de zevende plaats.

Er gebeurde weinig in het tweede deel van de race. Esteban Ocon reed door de stops van anderen even op de tweede plaats en ook na zijn stop lag hij nog zesde. Dit werd zelfs weer een vijfde plaats na eentweede stop van Raikkonen, wat er ook voor zorgde dat Vettel op de zesde plaats terecht kwam.

Ook Vettel stopte nog voor banden in de hoop om op het eind de Force Indias in te halen. Tien ronden voor het einde wist hij Raikkonen in te halen nadat de Fin flinke problemen had met zijn remmen. In de laatste paar ronden was er nog wat spanning in de strijd om de plaatsen achter het podium. Ocon wilde Perez graag inhalen, maar het lukte hem niet. Uiteindelijk was het na een mislukte inhaalactie van Ocon op Perez Vettel die de jonge Fransman daarvoor extra strafte. Daarna haalde Vettel ook Perez nog in voor de vierde plaats. Een knappe prestatie gezien de start van zijn race.

Hamilton en Bottas reden totaal onbedreigd naar plaats 1 en 2, terwijl Ricciardo door geen fouten te maken een podium kado kreeg. Achter de top werd Kimi Raikkonen slechts zevende en leek Fernando Alonso een punt te pakken, maar een rondje voor het eind gaf zijn auto de geest. Lance Stroll pakte wel de eerste punten uit zijn carrière met een mooie negende plaats.

Uitslag

Pos Coureur Team Tijd Verschil 1 L. Hamilton Mercedes 70 1:33:05.153 2 V. Bottas Mercedes 70 +0:19.783 3 D. Ricciardo Red Bull 70 +0:35.297 4 S. Vettel Ferrari 70 +0:35.907 5 S. Perez Force India 70 +0:40.476 6 E. Ocon Force India 70 +0:40.716 7 K. Räikkönen Ferrari 70 +0:58.632 8 N. Hülkenberg Renault 70 +1:00.374 9 L. Stroll Williams 69 +1 Rnd. 10 R. Grosjean Haas F1 69 +1 Rnd. 11 J. Palmer Renault 69 +1 Rnd. 12 K. Magnussen Haas F1 69 +1 Rnd. 13 M. Ericsson Sauber 69 +1 Rnd. 14 S. Vandoorne McLaren 69 +1 Rnd. 15 P. Wehrlein Sauber 68 +2 Rnd. 16 F. Alonso McLaren 66 +4 Rnd. DNF D. Kvyat Toro Rosso DNF M. Verstappen Red Bull DNF C. Sainz Toro Rosso DNF F. Massa Williams

Stand kampioenschap coureurs

POS Naam Team Punten 1 Sebastian Vettel Ferrari 141 2 Lewis Hamilton Mercedes 129 3 Valtteri Bottas Mercedes 93 4 Kimi Räikkönen Ferrari 73 5 Daniel Ricciardo Red Bull 67 6 Max Verstappen Red Bull 45 7 Sergio Perez Force India 44 8 Esteban Ocon Force India 27 9 Carlos Sainz Toro Rosso 25 10 Felipe Massa Williams 20 11 Nico Hulkenberg Renault 18 12 Romain Grosjean Haas 10 13 Kevin Magnussen Haas 5 14 Pascal Wehrlein Sauber 4 15 Daniil Kvyat Toro Rosso 4 16 Lance Stroll Williams 2 17 Jolyon Palmer Renault 0 18 Marcus Ericsson Sauber 0 19 Fernando Alonso McLaren 0 20 Antonio Giovinazzi Sauber 0 21 Stoffel Vandoorne McLaren 0

Stand constructeurs