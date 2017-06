Van Gerwen naar halve finale European Darts Matchplay

Michael van Gerwen staat in de halve finales van de European Darts Matchplay in Hamburg. De wereldkampioen won in de kwartfinales met 6-4 van Peter Hudson. De volgende tegenstander is Michael Smith.

Van Gerwen kwam goed uit de startblokken en kwam snel op 5-0, één leg van de overwinning. De Brabander schakelde vervolgens een tandje terug en zag Hudson terugkomen tot 5-4. Van Gerwen was op tijd bij de les en won vervolgens wel met 6-4. Hij neemt het zo in de halve finales op tegen Michael Smith. De winnaar van Gibraltar Darts Trophy won met 6-2 van Joe Cullen.

De andere halve finale gaat tussen Mensur Suljovic en Cristo Reyes. Suljovic won in de kwartfinales met 6-3 van Dave Chisnall en Reyes versloeg met dezelfde cijfers Stephen Bunting. Een stream voor de halve finales en finale is hier te vinden.

Update 21.25 uur

Mensur Suljovic is de eerste finalist. Hij wint wijn halve finale met 6-3 van Cristo Reyes.

Uitslagen kwartfinales - European Darts Matchplay

Mensur Suljovic 6-3 Dave Chisnall

Cristo Reyes 6-3 Stephen Bunting

Michael Smith 6-2 Joe Cullen

Peter Hudson 4-6 Michael van Gerwen

Halve finales

Mensur Suljovic 6-3 Cristo Reyes

Michael Smith v Michael van Gerwen