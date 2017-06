Schippers snelt naar zege in Hengelo heywoodu 11-06-2017 19:26 print

Dafne Schippers heeft tijdens de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo de 100 meter gewonnen. De Nederlandse snelde bij forse tegenwind naar een tijd van 11,08 seconden, waarmee ze de Nigeriaanse Blessing Okagbare net van zich af wist te houden.

Schippers had het na afloop duidelijk naar haar zin. "Ik kan hier enorm van genieten, het is echt geweldig om hier te lopen. Het publiek is heel enthousiast en je weet dat een groot deel hier is om jou te zien lopen, dat vind ik heel erg mooi", aldus de vicewereldkampioene.

Haar tijd viel wellicht een klein beetje tegen, maar met de tegenwind was dat goed te verklaren. "Ja 1,3 meter per seconde tegenwind is echt enorm veel. Je zou deze tijd dan eigenlijk om kunnen rekenen naar een snellere tijd dan in Rome en dat is de bedoeling", doelde Schippers op de 10,99 die ze donderdag in Rome liep met lichte rugwind.