Dit jaar geen grote motorupdate Renault meer 11-06-2017

Renault zal dit jaar niet meer komen met een grote update van haar Formule 1-motor, zo heeft Renault Sport Racing-directeur Cyril Abiteboul laten weten. Voor 2017 zitten er alleen voortdurende kleinere verbetering in de pijplijn.

Voor het raceweekend in Canada gingen de geruchten rond dat Renault over twee weken in Baku met een grote verbetering aan de krachtbron zou komen, maar volgens Abiteboul klopt dit niet. "Red Bull kwam zei dat de motorupdate in Baku zou komen. We komen constant met nieuwe dingen, elke race komen we met kleine verbeteringen."

"Vorig jaar hebben we hoge verwachtingen gecreëerd en we kwamen met grote verbeteringen. Dat kunnen we niet ieder jaar herhalen. Nu moeten we het doen met constant kleine verbeteringen die gezamenlijk wel degelijk impact hebben, maar er is geen tovermedicijn. Iedere race wordt de motor betrouwbaarder door het vele testen op de testbank. Voor volgend jaar staat er een grote verbetering op stapel. Dan gaan we werken met een compleet nieuw concept. Dat zal verschil gaan maken, maar wel pas in 2018."