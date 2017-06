LB: Georgina Verbaan lastiggevallen op terras murp 11-06-2017 16:22 print

Een filmende tiener heeft Georgina Verbaan ruim een half uur lastiggevallen op een Amsterdams terras. Dat schrijft de actrice in haar column in NRC.

Verbaan zat met haar vriend een broodje te eten toen 'een blubberig ventje in een groen T-shirt me onderuitgezakt en met zijn benen wijd bleef filmen', zo schrijft ze. Hoewel ze menigmaal vroeg of hij wilde stoppen met het filmen met zijn telefoon, weigerde de jongen. "Haat spoot door mijn trillende spieren", aldus een boze Georgina.

Als reden voor het filmen zei de pestkop dat hij eindexamen had gedaan en nu hij drie maanden niets te doen had. Verbaan adviseerde hem daarop te gaan werken en met het verdiende geld iets leuks te gaan doen, maar de jongen had naar eigen zeggen geld verdiend door het filmpje van haar 'voor 100 euro aan de Telegraaf te verkopen'.

"Na nog een half uur jennen kwam het ventje ineens zijn excuses aanbieden. Ik heb zijn uitgestoken hand aangenomen, hoewel ik zeker wist dat hij erin gespuugd had." In haar column vraagt ze zich tot besluit af of ze hem niet had moeten uitnodigen aan haar tafeltje. "Een biertje geven, geduldig vragen wie hij is, waarom hij nou toch zo doet. Iets van compassie voor de plaaggeest."



Georgina Verbaan lastiggevallen op terras (Foto: BuzzE)