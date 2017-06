Fuglsang pakt eindwinst na fantastische rit in Dauphiné H.Vviv 11-06-2017 15:08 print

In een fantastische laatste rit in het Critérium du Dauphiné heeft Jakob Fuglsang de laatste etappe gewonnen. De Deen van Astana pakte naast de etappe ook het eindklassement. Richie Porte kwam tien seconden te kort in het algemeen klassement. De Australiër moest met nog 35 kilometer te gaan vol in de achtervolging op de rest van de favorieten.