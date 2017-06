Oekraïne viert visumvrij reizen naar EU BasOne 11-06-2017 13:34 print

Naar schatting 10.000 mensen hebben aan het begin van de nacht van zaterdag op zondag in Kiev het aanbreken van een bijzondere dag bejubeld. Met ingang van zondag hoeven Oekraïners geen visum meer te hebben om naar de Europese Unie te reizen. Volgens de grenswacht staken in de eerste uren van zondag zeshonderd Oekraïners de grens naar een EU-land over.

President Petro Porosjenko noemde het wegvallen van de visumplicht zaterdag "de afsplitsing van het Russische rijk". In principe kunnen Oekraïners nu negentig dagen in de EU, uitgezonderd de Britse eilanden, verblijven zonder een visum te hebben. Ze mogen niet in de EU werken.

De EU heeft bedongen dat deze regeling kan worden ingetrokken onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wanneer blijkt dat er erg veel Oekraïners niet meer naar huis gaan.



Oekraïne viert visumvrij reizen naar EU (Foto: ANP)