De opkomst in de Franse parlementsverkiezing is zondag aan het begin van de middag lager dan vijf jaar geleden. Iets meer dan 19 procent van de kiezers heeft volgens Franse media zijn stem uitgebracht tegenover 21 procent rond dezelfde tijd in 2012.

In deze eerste ronde van de parlementsverkiezingen wordt de opkomst naar verwachting niet erg hoog. Over een week is er een tweede ronde met de overgebleven kandidaten.

President Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte stemden zondag in de Noords-Franse badplaats Le Touquet-Paris-Plage. Macron kan met politieke bondgenoten zondag rekenen op zeker 30 procent van de stemmen. De grote klapper moet dan 18 juni komen. Volgens opiniepeilers kan Macrons nieuwe beweging La République en Marche dan een monsterzege behalen ten koste van de traditionele partijen.



Lage opkomst bij Franse parlementsverkiezing (Foto: ANP)