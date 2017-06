Mattek-Sands/Safarova met overmacht naar vijfde Grand Slam-titel heywoodu 11-06-2017 13:31 print

Het damesdubbeltoernooi op Roland Garros is, net als in 2015, gewonnen door Bethanie Mattek-Sands en Lucie Safarova. Het Amerikaans-Tsjechische #TeamBucie was oppermachtig in de eindstrijd.

De nog altijd maar 21-jarige Australische Ashleigh Barty stond met haar 32-jarige landgenote Casey Dellacqua in de finale. Dat was al even geleden, want na hun 'magische' jaar 2013, waarin ze de finales van de Australian Open, Wimbledon en US Open haalden, lukte dat geen enkele keer meer.

Tegen het superduo Mattek-Sands en Safarova waren de Australische dames in Parijs niet opgewassen. Na krap een uur was het al voorbij: 6-2, 6-1. #TeamBucie, zoals de goede vriendinnen zichzelf noemen, speelt sinds begin 2015 samen en dat gaat geweldig. In dat jaar won het duo gelijk de Australian Open en Roland Garros, vorig jaar pakten ze de US Open-titel en dit jaar zijn de Australian Open en nu ook Roland Garros ook weer binnen.