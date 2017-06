Emotionele Bolt wint laatste race op Jamaica heywoodu 11-06-2017 10:51 print

Atleet Usain Bolt heeft zijn laatste wedstrijd op Jamaicaanse bodem gewonnen. De sprintlegende kwam in actie tijdens de Kingston Racers Grand Prix, zijn laatste optreden voor eigen publiek en een terugkeer naar het stadion waar hij op het WK junioren van 2002 op het internationale toneel debuteerde. Na het WK van augustus stopt hij ermee.

Voor Bolt was de 'Salute a Legend'-wedstrijd zijn eerste 100 meter van 2017 en een heel bijzondere tijd leverde het niet op. Met 10,03 seconden greep hij de winst, met daarbij de kanttekening dat een aantal wereldtoppers in de andere 100 meter in actie kwamen in plaats van die met Bolt.

"Ik denk niet dat ik ooit zo nerveus ben geweest voor een wedstrijd", vertelde Bolt na afloop. "De race zelf was ok....ja, het was wel ok denk ik", twijfelde hij een beetje. "Nou ja, misschien was het eigenlijk wel een van mijn slechtste races ooit, maar ik wilde vooral blessurevrij blijven en de mensen hier een showtje geven."

De Jamaicaan mag dan drie keer op rij olympisch goud op de 100 meter hebben gewonnen in overvolle stadions, toch was hij geroerd door de sfeer in Kingston. "De hele sfeer hier, al die mensen die er voor een groot deel toch voor mij waren...geweldig. Ik wist natuurlijk dat het groots zou worden, maar dit had ik echt niet verwacht, het was echt fantastisch. Dat er zoveel mensen waren geeft aan dat ik echt iets voor hen en de sport heb kunnen betekenen en daar ben ik heel blij om. Het was me een ware eer", sprak hij het publiek nog toe.

De race van Bolt was overigens niet de snelste van de dag. Yohan Blake snelde naar de winst in de andere 100 meter en deed dat in 9,97 seconden. Met 10,00 was ook de Zuid-Afrikaan Akani Simbine sneller dan Bolt.

Bolt sprint naar zijn laatste zege op Jamaica (Bron: YouTube)