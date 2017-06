Het privévliegtuig waarin Jennifer Lawrence zat heeft zaterdag een noodlanding moeten maken. De actrice bleef hierbij ongedeerd, zo heeft haar woordvoerder aan E! News weten.

Het vliegtuig was onderweg van Louisville in Kentucky, waar Jennifer op familiebezoek was, naar Buffalo in New York. Op een hoogte van bijna 9500 meter viel één van de motoren uit waardoor de piloten een noodlanding moesten maken. Tijdens de noodlanding begaf ook de andere motor het. Desalniettemin slaagden de piloten erin het toestel veilig aan de grond te zetten.

Eenmaal op de grond stonden de hulpdiensten al paraat, maar aangezien er niemand gewond raakte konden die weer rechtsomkeert maken.



Jennifer Lawrence ongedeerd na noodlanding (Foto: BuzzE)