Bij een grote brand in een opvangcentrum voor vluchtelingen in het centrum van Bremen zijn in de nacht van zaterdag op zondag 37 gewonden gevallen. Vier volwassenen en tien kinderen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.

De brand is in het pand van vijf verdiepingen uitgebroken in een kelderruimte. De oorzaak is volgens de brandweer nog niet bekend. Toen de brandweer arriveerde, stonden er al tal van bewoners in paniek voor ramen, meldden Duitse media.

Er is de laatste jaren in Duitsland veel brand gesticht in asielzoekerscentra of panden die daarvoor bestemd waren.



Gewonden bij brand vluchtelingenopvang Bremen (Foto: ANP)