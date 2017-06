Een 18-jarige jongen uit Lunteren is in de nacht van zaterdag op zondag verongelukt op een spoorwegovergang aan de Ruitenbeekweg in zijn woonplaats. De jongen was met zijn brommer door nog onbekende oorzaak op het spoor terechtgekomen. De politie gaat uit van een ongeluk.

Een 58-jarige man uit Wekerom heeft nog geprobeerd hem van het spoor te halen. Daarbij werd hij verrast door een aankomende trein, en werd daarbij zelf ook geraakt. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De trein heeft een noodstop gemaakt. De passagiers zijn met bussen verder vervoerd.



Jongen (18) overleden na aanrijding met trein (Foto: ANP)