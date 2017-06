De meeste mensen verwachten de game al, maar het lijkt erop dat we inderdaad mogen gaan genieten van The Evil Within 2. Diverse Reddit-gebruikers zagen onderstaande ad voorbijkomen, die weinig ruimte overlaat voor speculatie.

Shinji Mikami wordt wederom de producer van de game. Hoe de gamer eruitziet, wat het plot is en ga zo maar door zien we ongetwijfeld tijdense de E3-persconferentie van Bethesda, maandagochtend om 06:00 uur.