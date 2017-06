Orchestra trailer voor Kingdom Hearts III toont Mount Olympus Nathan (Noppie2000) 11-06-2017 08:33 print

Fans hebben lang moeten wachten, maar het lijkt erop dat Square Enix eindelijk bereid is om meer te tonen van Kingdom Hearts III. Een nieuwe trailer met orchestrated muziek laat zien hoe Sora, Donald en Goofy samen met Hercules tegen de Heartless vechten op Mount Olympus.

De game is verder niet aanwezig op E3, maar dat betekent niet dat we voorlopig niets meer te horen krijgen over de game. Op 15 juli tijdens de D23 Expo 2017 komt Square Enix met een nieuwe trailer, waarin een nieuwe wereld wordt getoond. Wie weet is een 2018-release iets om naar uit te kijken.

Hoe dan ook: bekijk de trailer hieronder en noteer 15 juli maar in je agenda.