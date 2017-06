De serie Ghostbusters moet internationaler worden. Dat stelt regisseur Ivan Reitman, die de oorspronkelijke films maakte, in een interview met Super News Live.

Ghostbusters vertelt over een groep nerderige wetenschappers die in New York een bedrijfje beginnen dat spoken verjaagt. De hoofdrollen in de twee films werden gespeeld door Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis en Rick Moranis. In 2016 volgde er een doorstart van de serie, dit keer met vrouwen in de hoofdrollen. De film werd matig ontvangen.

"We hebben de laatste tijd hard nagedacht welke kant we met de filmreeks op moeten", stelt Reitman. "Ghostbusters hoeft zich niet te beperken tot New York; het is natuurlijk een concept dat zich overal ter wereld kan afspelen. Ik denk dat het heel cool is om de strijd aan te binden met Koreaanse geesten of Chinese geesten. Elk land heeft zijn eigen spokentraditie."

Ghostbusters III

Een vervolg op de nieuwe Ghostbusters werd gecanceld omdat de film uit 2016 te weinig geld opleverde. Reitman stelde eerder toch een nieuw begin voor de serie te willen bedenken.

Een derde Ghostbusters met de oorspronkelijke cast stond lang op de planning. In deze film, die als subtitel Hellbent had, zouden de mannen in een alternatief universum belanden. Het project kwam echter nooit van de grond. De nog levende cast had wel een cameo in de 2016-film.



Reitman: Ghostbusters worden internationaal (Foto: BuzzE)