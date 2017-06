EO-coryfee Tijs van den Brink is de fout in gegaan toen hij onlangs twee dagen vastte met een moslimgezin. Hij besloot tot dit experiment voor het programma Tijs en de ramadan, maar maakte in het zicht van de finish toch een grote vergissing. Dat vertelt Van den Brink zaterdag in het AD.

"Tijdens het laatste halfuur proefde ik terwijl ik kookte per ongeluk met mijn vinger van het eten om de smaakverhoudingen te controleren", bekent hij. "De Marokkaanse vrouw die naast me stond slaakte een ijselijke kreet: wat doe je nou!? Uiteindelijk moesten we allemaal heel hard lachen." Moslims moeten bij een vergissing een dag inhalen. "Maar dat hoefde van deze mensen niet."

Het viel de EO-presentator minder zwaar dan gedacht. "Het lastigste is nog dat je tussen 22.00 uur en 3.30 uur eigenlijk drie keer moet eten. Dat red je niet. En dan met een volle maag gaan slapen; het is vermoeiend als je overdag gewoon moet werken."

Tijs en de ramadan is vanaf 26 juni te zien.



Van den Brink maakte fout tijdens ramadan (Foto: BuzzE)