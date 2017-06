Kickbokser Groenhart in de ring aangevallen na spectaculaire winst Floris_Stempel 11-06-2017 02:49 print

Het ging er zaterdagavond in Parijs wild aan toe tijdens kickboksgala Glory 42. De Nederlander Murthel Groenhart werd na afloop van zijn gevecht tegen de Belgische Armeen Harut Grigorian door twee fans aangevallen in de ring. Er vielen rake klappen.

Groenhart wist Grigorian keihard te raken met een uppercut en een knie op het gezicht van de Armeen. Grigorian leek niet aangeslagen, maar draaide zich plots om en wilde weglopen van Groenhart. Aangezien de scheidsrechter niet ingreep, liep Groenhart naar Grigorian toe en sloeg hem met een verwoestende rechterstoot van achter tegen de kaak. Grigorian ging zwaar knock out.

Reglementair, volgens de algemeen geldende vechtsportregels, die voorschrijven om je ten allen tijden te verdedigen zolang het gevecht nog gaande is. De scheidsrechter hoefde niet eens te tellen en verklaarde het gevecht ten einde.

Murthel Groenhart KO's Harut Grigorian and then gets assaulted in the ring. #GLORY42

Op dat moment sprongen twee mannen vanuit de hoek van Grigorian de ring in en begonnen de juichende Groenhart aan te vallen. Groenhart werd vol geraakt door een rechtse hoek op de kaak. 'Een kerel raakte me recht op mijn gezicht', meldde Groenhart later. 'Ik bedekte snel mijn gezicht, maar die vuisten zonder handschoenen gingen dwars door mijn verdediging en raakten me hard op mijn kin en tanden. Mijn kaak doet erg veel pijn, het lijkt gebroken.'

Doordat de scheidsrechter niet ingreep na het weglopen van Grigorian deed Groenhart niets verkeerd, het gevecht was nog steeds gaande. 'In het heetst van de strijd ga je gewoon door. Hij draaide zich om en ik liep op hem af en klapte er vol op met een rechtse hoek. Ik deed niets verkeerd, het was onderdeel van het gevecht. Ik stond in de hoek en opeens zie ik die gasten op me af komen en ik kon niet geloven dat ze zo kinderachtig reageerden. Mensen kunnen heel emotioneel reageren, maar dit is een sport waar thuis kinderen naar kijken. Je kan niet zomaar de ring instappen.'

ESPN kickboxing brawl video Groenhart attacked in ring

Ook de trainer van Grigorian, Nicky Hemmers, was het met die visie eens. 'Harut draaide zich weg vanwege een snee, iets wat je nooit moet doen in een gevecht.' Hemmers neemt Groenhart daarom ook niets kwalijk. 'Het was geen illegale stoot. Het was niet netjes, maar niet verboden.' Ook het 'slachtoffer' zelf leek geen problemen te hebben met de 'sucker punch' van Groenhart. Na afloop van het gevecht gingen beide kemphanen achter de schermen dan ook gebroederlijk met elkaar op de foto.

Met deze overwinning heeft Groenhart zijn laatste drie partijen gewonnen en zet zich neer als de voldende uitdager van kampioen Cédric Doumbé die diezelfde avond zijn titel succesvol verdedigde tegen de Nederlander Nieky Holzken.