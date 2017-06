Holzken verliest weer van Doumbé

Het is Nieky Holzken zaterdagavond niet gelukt om de wereldtitel in het weltergewicht terug te winnen van de Fransman Cédric Doumbé. Vier van de vijf juryleden vonden dat de Fransman de overwinning verdiende in het redelijk gelijkopgaande wedstrijd. Doumbé heeft die titel inmiddels al tweemaal succesvol verdedigd sinds hij de titel overnam van Holzken in december vorig jaar.

Holzken begon agressief aan het gevecht, maar halverwege de eerste helft leek Doumbé de controle over de partij over te nemen. Beide vechters wisten elkaar goed te raken, maar Holzken kon niet tippen aan de hoeveelheid rake stoten en vooral trappen die de Fransman door de verdediging van de Holzken wist te breken. Aan het einde van het gevecht had de indrukwekkende Doumbé tweemaal zoveel schade toegebracht dan Holzken.

Met dit verlies lijkt het tijdperk Holzken ten einde. Na vier jaar dominantie in de weltergewichtsklasse is het duidelijk dat een nieuwe generatie kickboksers is opgestaan die zullen vechten voor de titel. De volgende stap van Holzken, een serieuze bokscarrière, zal misschien wat sneller genomen worden dan eerder gepland was. Inmiddels heeft de Helmonder al twaalf overwinningen in het boksen behaald en is hij nog ongeslagen.

Overige uitslagen Glory 42:

Christian Baya verslaat Massaro Glunder na jurybesluit en wint het lichtgewichtstoernooi

Murthel Groenhart verslaat Harut Grigorian door knockout (stoten) in ronde 2.

Massaro Glunder verslaat Niclas Larsen door TKO (two-knockdown rule) in ronde 1 en wint de tweede halve finale van het lichtgewichtstoernooi

Christian Baya verslaat Anatoly Moiseev na jurybesluit (29-28 x2, 28-29 x2, 30-27) en wint de eerste halve finale van het lichtgewichtstoernooi

Yoann Kongolo verslaat Yohan Lidon na jurybesluit (30-27 x5)

Nicolas Wamba verslaat Jhonata Diniz na jurybesluit (30-27 x5)

Zinedine Hamuer-Lain verslaat Freddy Kemayo door knockout (trap naar het hoofd) in ronde 1.

Serhiy Adamchuk verslaat Dylan Salvador na jurybesluit (30-27 x3, 29-28 x2)

Marat Grigorian verslaat Antonio Gomez door knockout (knie naar het lichaaam) in ronde 2.

Remy Vectol verslaat Francois Ambang na jurybesluit (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28)

A quick right hook from Zinedine Hameur-Lain and it's all over!! #GLORY42 #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/asduqX48Ox

— UFC Fight Pass (@UFCFightPass) June 10, 2017

Kongolo and Lidon take the final 10 seconds to exchange kicks! #GLORY42 pic.twitter.com/sdkUuK4EkZ — UFC Fight Pass (@UFCFightPass) June 10, 2017