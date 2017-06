Koeman: "Laudrup logische kandidaat voor Ajax"

Ronald Koeman zou niet raar opkijken als Michael Laudrup bij Ajax één van de kanshebbers is om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

De 54-jarige manager van Everton speelde met Laudrup enkele jaren samen bij Barcelona. Koeman benadrukt dat Laudrup, net als Peter Bosz, de filosofie van Johan Cruijff wel kan waarderen. Enkele jaren terug was Laudrup in de Premier League manager van Swansea City.

"Toen ik hem een paar jaar terug in de Premier League actief zag als coach van Swansea City, vond ik het mooi dat ook hij daar opviel met de manier waarop zijn ploeg speelde", vertelt Koeman aan De Telegraaf. "Swansea speelde aantrekkelijk voetbal en durfde ook tegen de grote clubs echt te voetballen."

Of Laudrup bij Ajax in beeld is, weet Koeman echter niet. "Maar ik zou het niet onlogisch vinden als men naar hem kijkt. Ik heb al vaker gezegd dat het opvallend is hoeveel spelers, die onder Cruijff bij Barcelona hebben gewerkt, trainer zijn geworden. En de meesten dragen ook zijn voetbal-dna uit."