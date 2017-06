Manchester United koopt Lindelöf weg bij Benfica

Manchester United staat op het punt om zich te versterken met Victor Lindelöf. Dat brachten de Engelsen zaterdagavond naar buiten.

Via Twitter meldde Manchester United dat de club een akkoord heeft bereikt met Benfica. Welke transfersom de club betaalt, is niet bekend. Volgens de Portugese krant Record gaat het om zeker 35 miljoen euro.

Lindelöf moet nog wel op Old Trafford medisch gekeurd worden. Ook moet de 22-jarige Zweed persoonlijk nog met de Engelsen tot een overeenkomst komen. Hij is voor komend seizoen de eerste zomeraanwinst van manager José Mourinho.

In vijf jaar tijd speelde Lindelöf 73 wedstrijden voor Benfica, waar de verdediger nog vier jaar onder contract stond. Hij kwam inmiddels ook elf keer voor het nationale elftal van Zweden uit.

We are pleased to announce we have reached agreement with Benfica for the transfer of Victor Lindelof. More: https://t.co/xGQKgCuCrX #MUFC pic.twitter.com/93QhW9JnMU