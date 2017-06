Rolstoeltennisster Buis wint dubbelspel Roland Garros heywoodu 11-06-2017 00:42 print

Rolstoeltennisster Marjolein Buis heeft voor de vierde keer in haar carrière een Grand Slam gewonnen. De Nederlandse was op Roland Garros de beste in het damesdubbelspel, samen met Yui Kamiji. Met de Japanse won ze vorig jaar al de Australian Open, terwijl ze Roland Garros in 2012 won met de legendarische Esther Vergeer. Vorig jaar won Buis het enkelspel in Parijs.

Buis en Kamiji stonden in de finale tegenover het volledig Nederlandse duo Jiske Griffioen en Aniek van Koot, de paralympisch kampioenen. Van begin tot eind was het Nederlands-Japanse duo de sterkste en na een kleine anderhalf uur was de wedstrijd gespeeld: 6-3, 7-5.

Voor Kamiji was het een mooie dag in Parijs: de 23-jarige Japanse versloeg eerder op de dag Sabine Ellerbrock uit Duitsland in de finale van het enkelspel, waarmee ze haar vierde individuele Grand Slam-titel veroverde en, na 2014, haar tweede op Roland Garros.

De Brit Alfie Hewett won het toernooi bij de mannen, zijn eerste Grand Slam-overwinning, door titelverdediger Gustavo Fernandez in de finale te verslaan. Samen met landgenoot Gordon Reid verloor Hewett wel de finale in het dubbelspel, waar de Fransen Stéphane Houdet en Nicolas Peifer te sterk waren.