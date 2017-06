Ga de straat op in NBA Live 18 Pheno 10-06-2017 23:08 print

Electronic Arts heeft na een jaar van afwezigheid een nieuwe NBA Live aangekondigd. Het heeft de pakkende naam NBA Live 18 gekregen.

Met een nieuwe modus, 'The One' genaamd, kun je wedstrijden spelen in The Streets en in The League. The Streets zijn 5-tegen-5 wedstrijden op echte velden zoals Venice Beach. The League is de officiele competitie. Je kunt je speler aanpassen met nieuwe kleiding en schoenen. Ook worden je statistieken beter naarmate je meer en beter speelt.

Er komt een gratis demo van NBA Live 18 in augustus voor Xbox One en PlayStation 4. Je voortgang in de demo wordt gekopieerd naar de complete game, mocht je beslissen deze aan te schaffen. Een exacte releasedatum is nog niet gegeven.