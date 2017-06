Veel details Star Wars Battlefront II Pheno 10-06-2017 22:06 print

Vandaag heeft Electronic Arts in samenwerking met Lucasfilm aangekondigd dat nieuwe content zal worden uitgebracht in Star Wars Battlefront II via thematische seizoenen.

Alle spelers krijgen toegang tot deze gratis contentdrops met verschillende nieuwe locaties, personages, voertuigen, modes, wapens, Star Cards en nog veel meer. Spelers kunnen ook meedoen aan normale live-evenementen en uitdagingen met hun eigen speciale beloningen. Het eerste gratis seizoen begint in december na de release van de game en wordt geïnspireerd door de binnenkort verwachte film Star Wars: The Last Jedi. Dankzij de relatie met Lucasfilm bevat dit seizoen Finn en Captain Phasma als nieuwe speelbare helden, de nieuwe planeetlocatie Crait, een nieuwe ruimtemap boven D’Qar, nieuwe evenementen, beloningen en nog veel meer

"In Star Wars Battlefront II hebben we de feedback van onze spelers echt ter harte genomen, en dat zie je in het basisspel, dat veel meer content heeft dan het eerste spel. Zo bevat Star Wars Battlefront II een nieuwe authentieke singleplayer-campagne, een epische multiplayer, starfighter-gevechten en solo of co-op PvE op de console. Deze onderdelen vormen samen een enorm spel waar alle tijdperken van de Star Wars-films tot hun recht komen", aldus Matt Webster, Executive Producer van Star Wars Battlefront II. "Maar de ondersteuning voor het spel na de release is net zo belangrijk. Onze live-dienst is erop gericht om fans samen te laten blijven spelen, met seizoenen die regelmatig betekenisvolle content en in-game evenementen toevoegen."

In de game is er een nieuw klassesysteem, grond- en luchtvoertuigen zoals de AAT-1 en Naboo N-1 starfighter, meer aandacht voor teamwork, en helden uit alle tijdperken, inclusief Boba Fett, Darth Maul, Rey en Han Solo.

Deze herfst kunnen spelers afreizen naar een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan met de Star Wars Battlefront II-multiplayerbèta op de PlayStation 4, Xbox One en Origin for PC. Alle fans die een willekeurige editie van het spel pre-orderen, krijgen eerder toegang tot de bèta. Daarnaast krijgt iedereen die pre-ordert direct toegang tot een geüpgradede Epic Lightsaber Mastery Star Card voor Yoda, beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Star Wars Battlefront II wordt wereldwijd uitgebracht op 17 november 2017 voor de PlayStation 4, Xbox One en Origin voor PC. Spelers die eerder toegang tot het spel willen, kunnen vanaf 14 november toegang krijgen met de Star Wars Battlefront II: Elite Trooper Deluxe Edition, of vanaf 9 november via de Play First Trials op EA Access en Origin Access.

De Star Wars Battlefront II: Elite Trooper Deluxe Edition bevat de volgende items: