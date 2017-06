Menno Vloon is de nieuwe Nederlands recordhouder polsstokhoogspringen. De 23-jarige atleet uit Krommenie kwam in het Duitse Zweibrücken tot een hoogte van 5,85 meter.

Vloon verbeterd daarmee het oude record van voormalig wereldkampioen Rens Blom. Die sprong in 2004 in Zaragoza over 5,81 meter. Met zijn recordsprong plaatst Vloon zich ook direct voor de wereldkampioenschappen komende zomer in Londen. De limiet daarvoor lag op 5.70 meter.