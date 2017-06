Auto rijdt in op mensen in Amsterdam

Voor het centraal station van Amsterdam heeft zich zaterdagavond volgens de politie "een incident" voorgedaan met een auto. Zeker vijf mensen raakten gewond. Het plein voor het monumentale station is ruim afgezet met linten. Volgens de politie stond een automobilist "op een plek waar dat niet mocht, werd aangesproken door agenten en ging er vandoor".

De automobilist is aangehouden en wordt verhoord. Enkele mensen raakten volgens de politie gewond. De auto wordt onderzocht. Volgens de politie is de auto tegen een muur gereden. Op een foto op de site van AT5 is een zwarte auto te zien met een gebarsten voorruit.

Ooggetuigen melden tegen de zender dat er minstens tien politie-auto's ter plaatse zijn en een ambulance. Ambulancepersoneel behandelt een vrouw die op straat ligt. Diverse tram- en buslijnen worden omgeleid.

Update 22:23 uur

De NOS weet te melden dat het waarschijnlijk gaat om iemand die in zijn auto onwel is geworden en daarom tegen een metro-ingang is aangereden. Dit maakt de politie op uit de eerste gesprekken met de bestuurder die is aangehouden.

