Ontsnappen in A Way out

Pheno 10-06-2017

Vandaag heeft Electronic Arts in samenwerking met Hazelight A Way Out aangekondigd, een nieuwe EA Originals-game van de makers van de indie-titel Brothers – A Tale of Two Sons.

A Way Out is een game die alleen in co-op te spelen is, zodat twee spelers in elke situatie moeten samenwerken. Via het verhaal beleven Leo en Vincent samen een avontuur met actiemomenten, inclusief achtervolgingen, infiltratiemissies, man-tot-mangevechten, vuurgevechten en nog veel meer.

"Josef en zijn team bij Hazelight vertegenwoordigen alles waar EA Originals voor staat", aldus Patrick Söderlund, Executive Vice President van EA Worldwide Studios. "Het is een kleine en bijzonder getalenteerde groep met een visie en passie voor een spel dat met recht uniek is in de game-industrie. A Way Out gaat mensen verrassen met innovatieve co-op gameplay en de manier waarop een emotioneel verhaal uitsluitend via deze twee personages wordt verteld."

"Dit spel zorgt voor een co-op-ervaring die zijn weerga niet kent", aldus Josef Fares, Writer en Director bij Hazelight. "We kregen het idee voor A Way Out toen ik met een vriend een verhaalgedreven co-op game probeerde te vinden dat geen drop-in/drop-outervaring was. Zo'n spel bestond gewoon niet. Ook de manier waarop we het verhaal over beide personages vertellen is innovatief. Door de wijze waarop we vanuit full-screen naadloos overschakelen naar verschillende cinematische split-screenformats worden spelers helemaal meegezogen in het spel. Door ons op verschillende manieren op de twee personages te richten, krijg je een enorme variatie aan gameplay. We wilden absoluut niet in herhalingen vallen, daarom leren spelers de personages kennen in zeer uiteenlopende situaties."

Het verhaal van A Way Out begint in de gevangenis met twee gedetineerden, Leo en Vincent, die elkaar van tevoren nog niet kennen. Terwijl hun individuele verhalen worden verteld, moeten spelers een relatie opbouwen op basis van vertrouwen, terwijl ze beide mannen uit de gevangenis laten ontsnappen naar de wereld daarbuiten. Deze co-op only game kan alleen samen met een vriend vanaf de bank of online worden gespeeld.

A Way Out wordt ontwikkeld door Hazelight en wordt begin 2018 uitgebracht als digitale download op de pc via Origin, Xbox One en PlayStation 4.