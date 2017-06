Details voor FIFA 18 voor Nintendo Switch Pheno 10-06-2017 21:33 print

Vandaag heeft Electronic Arts de eerste informatie over de features van FIFA 18 op het Nintendo Switch-systeem vrijgegeven.

Deze nieuwe editie bevat de speltypen die fans verwachten, zoals FIFA Ultimate Team, Carrière, Aftrap en Lokale seizoenen. Ultimate Team-fans kunnen deelnemen aan onderdelen zoals Selectie-uitdagingen, Online- en Offline-seizoenen, Toernooien en Draft. Er zijn live-campagnes die zijn gekoppeld aan het voetbalseizoen, maar ook een Transfermarkt en meer Ultimate Team-functies die zeer binnenkort worden onthuld.

"FIFA 18 op Nintendo Switch is de beste FIFA die je overal mee naartoe kunt nemen en altijd en met iedereen kunt spelen", zei producer Andrei Lăzărescu. "We leveren de meeslepende en authentieke ervaring die fans verwachten van FIFA, terwijl we nieuwe manieren introduceren om zowel thuis als onderweg op de Nintendo Switch te spelen."

De game maakt gebruik van de unieke draagbaarheid van het systeem. De spelers kunnen de game in de houder, in handheldstijl of tafelstijl spelen en lokale multiplayerverbinding gebruiken voor Lokale seizoenen. Er zijn verschillende bedieningsmogelijkheden, dus of je nu liever in handheldstijl, met beide Joy-Cons, één Joy-Con of de Pro-controller speelt, er is altijd wel iets dat bij jouw speelstijl past.

Het spel wordt weergegeven in 1080p-resolutie in de houder en een 720p-resolutie in handheldstijl. De spelers op het veld gebruiken 'Physically Based Player Rendering'.

Naast de unieke bediening, de vele gameplayfeatures en de FIFA Ultimate Team-speltype, kunnen spelers deelnemen aan Lokale seizoenen op twee Nintendo Switch-systemen. Daarnaast kunnen ze ook aan de slag met speltypen Aftrap, Carrière, Online Seizoenen, Toernooien, de International Women’s Cup en Skill Games.