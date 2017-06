De oorlog in Battlefield 1 gaat lang door Pheno 10-06-2017 21:23 print

EA heeft tijdens EA Play laten weten dat Battlefield 1 nog lang ondersteuning gaat krijgen. Meer mappen, maar natuurlijk ook meer DLC.

In the Name of the Tsar, dat het wereldwijde conflict uitbreidt naar het langste front van de Eerste Wereldoorlog. In het grootste uitbreidingspakket vechten spelers mee als het Russische leger, inclusief het Women’s Battalion of Death. Daarnaast bevat de uitbreiding elf nieuwe wapens, zes nieuwe maps, meer Operations, meer voertuigen waaronder de enorme Ilya-Muromets Heavy Bomber, een gloednieuwe spelmodus genaamd Supply Drop, nieuwe persistence, nieuwe manieren om je speelstijl aan te passen en nog veel meer.

De eerste nieuwe map die in de zomer naar Battlefield 1 komt voor bezitters van de Battlefield 1 Premium Pass is Nivelle Nights in juni, gevolgd door Prise de Tahure in juli. Het zijn allebei uitbreidingen van Battlefield 1 They Shall Not Pass. In Nivelle Nights doen spelers mee aan man-tot-man infanteriegevechten in een uitgestrekt netwerk van loopgraven, terwijl in Prise de Tahure Franse troepen wanhopig proberen heroverde hooggelegen gebieden in de regio Butte-de-Tahure vast te houden. Gelijktijdig met de release van Prise de Tahure zullen de Premium Trials beginnen, wat alle speler in staat stelt om maps uit te proberen die normaal gesproken alleen toegankelijk zijn voor Battlefield 1 Premium Pass-houders.

Later dit jaar breiden spelers de strijd uit met amfibische oorlogvoering in Battlefield 1 Turning Tides, dat wordt uitgebracht in december, gevolgd door de meest beruchte gevechten van de Grote Oorlog in Battlefield 1 Apocalypse, dat begin 2018 verkrijgbaar is.