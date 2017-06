Amerikaans-Nieuw Zeelands duo wint Roland Garros-dubbelspel

Tennissers Ryan Harrison en Michael Venus hebben zaterdag op Roland Garros de titel in het mannendubbelspel gewonnen. De ongeplaatste Amerikaan Harrison en zijn Nieuw-Zeelandse kompaan wonnen van de eveneens ongeplaatste Santiago Gonzalez (Mexico) en Donald Young (VS).

Alle vier spelers hadden voor deze week nog nooit de halve finales van een Grand Slam gehaald, laat staan dat ze een titel gewonnen hadden. Het werd een mooi duel op het Parijse gravel, waarin Harrison en Venus de spannende eerste set na een tiebreak wonnen.

Ook in set twee werd uitstekend geserveerd, waardoor nog altijd geen enkele break te noteren viel. Dit keer waren Gonzalez en Young de beste in de tiebreak, maar in set drie leverden ze op 3-2 hun service in. Die pakten ze wel weer terug, maar in een set met een aantal schitterende 'volleyrally's' pakten Harrison en Venus de winst: 7-6 (5), 6-7 (4), 6-3.