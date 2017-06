De politie heeft zaterdag in het Limburgse dorpje Haler een groot drugslab ontdekt, goed voor de productie van meer dan duizend kilo amfetaminepasta. De woordvoerder van de politie sprak om die reden van een groot drugslab. Bij de inval arresteerde de politie een bewoner. Ook werd een man uit Eindhoven aangehouden.

Het lab was ondergebracht in een varkensschuur bij een boerderij aan de Lochtstraat. Een speciale eenheid van de politie is zaterdag begonnen met de ontmanteling ervan.

Bij de schuur ligt een gierkelder waar 100.000 liter in kan. Vermoedelijk hebben de criminelen daar drugsafval in geloosd. Om hoeveel afval het gaat, is nog niet bekend. Maar gezien de hoeveelheid amfetaminepasta moet het om grote hoeveelheden zijn gegaan, aldus de woordvoerder.

Het lab werd ontdekt tijdens een groter onderzoek door de politie Brabant Zuidoost. Zondag wordt daar meer over naar buiten gebracht.



Groot drugslab ontdekt in Limburg (Foto: ANP)