Pedrosa pakt pole, Marquez twee keer onderuit en Yamaha matig

Dani Pedrosa heeft in de MotoGP de poleposition veroverd voor de Grand Prix van Catalonië. De Spaanse Honda Repsol-coureur was zaterdag ruim drie tienden van een seconde sneller dan landgenoot Jorge Lorenzo, die op de Ducati een uitstekende kwalificatie afwerkte.

De eerste startrij wordt gecompleteerd door Danilo Petrucci, de Italiaan die zijn Pramac Ducati tijdens de vorige race in Mugello nog naar het podium stuurde. Wereldkampioen Marc Marquez kwam veel in beeld, maar niet altijd even positief. De teamgenoot van Pedrosa ging in de kwalificatie onderuit terwijl hij bezig was aan een zeer snelle ronde....en deed dat niet veel later nog eens over, wederom tijdens een snelle ronde.

Marquez zal zondag van plek vier vertrekken, met twee landgenoten naast zich op de tweede rij: Aleix Espargaro stuurde zijn Aprilia naar een zeer knappe vijfde plaats, voor de Avintia Ducati van Hector Barbera. Ducati-rijder Andrea Dovizioso, winnaar in Mugello, start vanaf de zevende stek, naast Jonas Folger, die het op de Tech 3 Yamaha uitstekend deed.

Folger was de beste van de Yamaha's, die het erg moeilijk hebben in Catalonië. Het fabrieksteam valt vooral tegen: Maverick Viñales werkte zich nog naar de negende plaats, maar Valentino Rossi moet zondag vanaf de dertiende stek vertrekken, naast Folger's teamgenoot Johann Zarco.

De poleposition in de Moto2 was voor Alex Marquez, die één tiende sneller was dan Mattia Pasini. De Italiaan Lorenzo Baldassarri vertrekt zondag vanaf plek drie.